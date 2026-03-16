В парке Фрунзе Новороссийска устанавливают систему автополива растений

В Новороссийске обновляют систему автополива в парке имени Фрунзе. Как сообщил заместитель главы города Рафаэль Бегляров, на территории парка установили дополнительную накопительную емкость с водой.

Накопительная емкость была установлена в рамках муниципального контракта. Рафаэль Бегляров подчеркнул, что новое оборудование позволит организовать стабильный полив растений в жаркий летний период.

Система автополива поддерживает оптимальную влажность почвы, укрепляет корневую систему молодых саженцев и взрослых растений, а также сохраняет биологическое разнообразие и ухоженный вид парка, сообщает заместитель главы по вопросам ЖКХ.

«Ъ-Новороссийск» сообщал, что на обустройство системы автополива в парке Фрунзе было выделено 4,7 млн руб. из муниципального бюджета в декабре 2025 года. Работы, согласно опубликованному тендеру в ЕИС «Закупки», должны были завершить до 26 декабря.

София Моисеенко