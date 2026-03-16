На Ставрополье за неделю существенно подорожали яйца, морковь и помидоры

Северо-Кавказстат зафиксировал заметный рост цен на ключевые продукты в Ставропольском крае за неделю с 3 по 10 марта 2026 года.

Куриные яйца лидируют по удорожанию: средняя цена десятка достигла 115 руб., что на 7,06% выше прошлых показателей. Морковь подорожала до 42 руб. за килограмм с прибавкой 4,26%, а помидоры выросли до 276 руб. за килограмм на 3,47%.

Эксперты связывают скачок цен на яйца с сезонным дефицитом предложения из-за сокращения светового дня и роста затрат на корма для птицы весной. Прошлые недели подтверждают тренд: еще с 24 февраля по 2 марта яйца прибавили 5,34% до 107 руб. за десяток. Овощи дорожают на фоне логистических сбоев и зависимости от тепличного производства — помидоры и морковь чувствительны к расходам на энергию, которые выросли на 15% за зиму в регионе. Картофель тоже не отстает: его цена составила 58 руб. за килограмм с ростом 3,27%.

Мясо и молочка продолжают нагружать семейные бюджеты. Говядина достигла 727 руб. за килограмм (+2,53%), кефир — 110 руб. (+2,42%). Макароны встали на 127 руб. за килограмм (+1,92%), вермишель — 122 руб. (+1,64%), рис — 109 руб. (+1,06%). Эти изменения отражают общую продуктовую инфляцию в 2–3% еженедельно, что составляет около 25% годовых, многократно превышающих целевые показатели ЦБ РФ.

Однако не все продукты растут в цене. Огурцы подешевели до 313 руб. за килограмм (-7,18%) благодаря пику поставок из местных теплиц. Свинина снизилась до 460 руб. за килограмм (-0,67%), подсолнечное масло — до 159 руб. за литр (-0,71%), яблоки — 154 руб. за килограмм (-0,88%). Сосиски стоят 552 руб. (-0,40%), лук — 47 руб. (-0,17%), гречка — 69 руб. (-0,03%), черный чай — 1332 руб. за килограмм (-0,27%).

Местные фермеры прогнозируют стабилизацию к апрелю с приходом открытого грунта, но пока потребители перекладывают корзину на сезонные альтернативы вроде капусты и свеклы. Рост цен на яйца может ускориться перед Пасхой из-за сезонного спроса.

Станислав Маслаков