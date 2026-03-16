Ставропольский бизнес сохранил спрос на микрозаймы в 2026 году

Ставропольский краевой фонд микрофинансирования выдал с начала 2026 года более 40 льготных микрозаймов на сумму свыше 100 млн руб. Антон Доронин, министр экономического развития края, сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что спрос бизнеса остался на уровне прошлого года. Фонд предлагает гибкие ставки от 1 до 12%, что делает займы привлекательными для малого и среднего предпринимательства.

Сельское хозяйство лидирует среди получателей — на него приходится 37% микрозаймов. Услуги по перевозке забрали 17,7%, бытовые услуги — 17,4%, производство — 15%, торговля — 7,8%, строительство — 5%. Более 90% заявок бизнес подает через цифровую платформу МСП.РФ, куда фонд полностью интегрировался. Ставрополье возглавила рейтинг регионов по качеству микрофинансирования по итогам 2025 года.

Более половины займов бизнес направляет на оборотные цели: финансирование текущей деятельности, покупку имущества, рефинансирование долгов. Менее 50% идут на инвестиции — приобретение оборудования, недвижимости, транспорта, строительство или запуск новых проектов. Антон Доронин ранее раскрыл структуру кредитования за 2025 год, когда фонд выдал займы на 772 млн руб. — на 7% больше плана, обслужив 327 заявителей.

В 2025 году фонд показал рекордные результаты: за первые шесть месяцев МСП получили 340 млн руб. (на 5% больше, чем в 2024-м), а за девять месяцев — 530 млн руб. при средней ставке 7,6% против 8,7% по России. Средний займ составил 2 млн руб. на срок два года, портфель вырос до 1,2 млрд руб. Фонд работает с 650 предпринимателями и самозанятыми, предлагая суммы до 5 млн руб. на срок до трех лет под залог или поручительство.

Региональные власти усиливают поддержку МСП: в 2026 году они увеличат финансирование на 70% по сравнению с прошлым годом, а общий портфель фонда превысит 9 млрд рублей. Ставрополье лидирует в рейтинге институтов поддержки бизнеса по 34 показателям, включая финансовую устойчивость.

Станислав Маслаков