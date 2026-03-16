Незаконный пункт приема металла закрыли в Новороссийске

В Новороссийске полиция пресекла деятельность незаконного пункта приема металла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города-героя.

По данным правоохранительных органов, нелегальный пункт был обнаружен в ходе оперативно-профилактических мероприятий в Приморском районе. Полиция установила, что 62-летний местный житель принимал и хранил металлолом во дворе собственного дома.

У новороссийца изъяли более 20 кг металла. В отношении мужчины составили два административных протокола — за предпринимательскую деятельность без лицензии и за нарушение правил обращения с ломом.

