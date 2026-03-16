Ставрополье соберет форум по производительности труда

Министерство экономического развития Ставропольского края организует Северо-Кавказский форум по повышению производительности труда 26–27 марта 2026 года в выставочном центре «МинводыЭкспо» в Минеральных Водах, пишет пресс-служба министерства.

Федеральные и региональные эксперты, руководители предприятий и институтов развития СКФО обсудят технологическое лидерство и инновационные практики. Регистрация на мероприятие «Северный Кавказ. Практики по повышению производительности труда и инновационному развитию» продолжается до 20 марта по форме на платформе Яндекса.

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин подчеркнул, что форум сосредоточится на политике технологического лидерства и мерах господдержки бизнеса. Участники разберут защиту интеллектуальной собственности, лучшие практики бережливого производства в промышленности, АПК и туризме. Они также затронут инновации в госуправлении, здравоохранении и образовании. Второй день посвятят визитам на предприятия края, где внедрение lean-технологий уже дало рост эффективности.

Антон Доронин отметил успехи Ставрополья: два года назад открылся первый на Северном Кавказе Центр технологического предпринимательства. Центр собрал портфель из более 100 стартапов и привлек свыше 50 млн рублей на их реализацию в 2025 году. Регион активно работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Проект «Производительность труда» подключил в Ставропольском крае более 100 предприятий с 2019 года. Участники наращивают выпуск продукции и выручку без дополнительных инвестиций благодаря экспертным консультациям и финансовым стимулам. По итогам 2025 года средний рост производительности труда на этих предприятиях превысил 5%, что вдвое выше целевого показателя в 2,5% в год. Нацпроект ставит задачу увеличить производительность на 21% за шесть лет по всей стране.

Форум соберет представителей федеральных ведомств, технологических компаний и бизнеса СКФО для обмена кейсами. Эксперты представят инструменты технологического суверенитета и развития предпринимательства. Бизнес получит возможность прямого диалога с властями и институтами развития, такими как Фонд содействия инновациям. Ставропольский край позиционирует себя как лидера в СКФО по внедрению бережливых технологий: предприятия нарастили эффективность без новых вложений. Антон Доронин уверен, что опыт края вдохновит коллег на практические шаги для достижения национальных целей.

