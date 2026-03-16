В Дагестане 56 населенных пунктов остались без света из-за обрыва ЛЭП

Энергетики Дагестана устраняют последствия обрыва линии электропередачи Анцух—Бежта, из-за которого без света остались 56 населенных пунктов. Региональное управление МЧС получило сигнал от дежурной службы Цунтинского района, сообщили в ведомстве.

Технологическое нарушение лишило электричества жителей 47 сел Цунтинского района и девяти населенных пунктов Бежтинского участка — это высокогорные территории на юго-востоке республики, где ЛЭП часто страдают от ветра и обледенения.

Сотрудники МЧС уточнили: обрыв произошел на ключевой линии, которая питает отдаленные аулы. По предварительным данным, сильный ветер или механическое повреждение спровоцировали аварию, хотя точную причину энергетики еще устанавливают на месте. Восстановление обещают завершить к 18:00 16 марта — к этому времени бригады заменят поврежденные участки провода и проверят подстанции.

Аналогичные инциденты в Дагестане повторяются регулярно: в декабре 2025-го замыкание на линии оставило без энергии 55 сел Цунтинского района и Бежтинского участка, затронув около 30 тыс. человек, включая 4,5 тыс. детей; тогда три бригады электриков и три единицы техники вернули свет за сутки.

В январе 2026-го более масштабная авария обесточила 133 населенных пункта в 13 районах, оставив без электричества 107 тыс. жителей, в том числе 25 тыс. детей, и 206 соцобъектов; причиной назвали короткое замыкание на ЛЭП. Конец декабря 2025-го принес отключения в 200 сел десяти районов — энергетики привлекли 11 бригад и обещаю восстановить подачу к 20:00 31 декабря.

Дагестан зависит от устаревших линий в горных районах, где перепады погоды ежегодно провоцируют до десятка крупных аварий. Местные власти усиливают меры: в Цунтинском районе ввели резервные генераторы для больниц и школ, а республиканский штаб по электроснабжению координирует ремонт.

Станислав Маслаков