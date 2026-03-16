В Новороссийске работают 30 сезонных ярмарок

На территории Новороссийска функционируют 30 сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции, на которых реализуется продажа овощей, фруктов и других товаров местного производства. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По словам Андрея Кравченко, в городе работают 12 муниципальных ярмарок, три частных площадки и три ярмарки казачьего общества, десять социальных торговых рядов и две придорожные ярмарки. Глава города отметил, что торговые места под муниципальные ярмарки предоставляются фермерам на безвозмездной основе.

Всего в Новороссийске насчитывается более 1,6 тыс. торговых точек по продаже свежих овощей и фруктов, мясных и молочных продуктов, зерновых культур, яиц и меда.

«Основным поставщиком этих товаров являются новороссийские фермерские хозяйства»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

По итогам 2025 года через ярмарочную сеть в Новороссийске реализовали около 82 тыс. т сельскохозяйственной продукции.

София Моисеенко