В Черкесске вынесли приговор обвиняемому в смертельном ДТП

Черкесский городской суд вынес приговор местному жителю, которого подозревали в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины было возбуждено по пп. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами и сопряженное с оставлением места его совершения). По материалам дела, вечером 23 октября 2025 года на улице Октябрьской водитель легкового автомобиля в нетрезвом состоянии и без прав управления двигался с превышением скорости. Он не уступил дорогу переходившему проезжую часть по переходу несовершеннолетнему и совершил наезд. Ребенок погиб на месте. После ДТП мужчина бросил машину и скрылся.

Приговором суда жителю Черкесска назначено 10 лет колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего о взыскании морального вреда в размере 5 млн руб.

Константин Соловьев