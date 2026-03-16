В Пятигорске заключили под стражу организатора незаконной миграции

Правоохранители в Пятигорске задержали 42-летнего жителя, ранее судимого за схожие нарушения, по подозрению в организации незаконной миграции. Главное управление МВД и УФСБ по Ставропольскому краю возбудили против него два уголовных дела за фиктивную регистрацию и поддельные трудовые договоры, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемый приехал из ближнего зарубежья и с 2024 по 2025 год помог восьми согражданам легализовать пребывание в России, взимая с каждого от 6 до 8 тыс. руб.

Мужчина координировал схему на Кавказских Минеральных Водах: он подыскивал подельников, готовых за плату регистрировать иностранцев в своих домах и оформлять фиктивные трудовые договоры. Эти документы позволяли мигрантам получать патенты на работу и оставаться в стране законно. Полицейские установили, что фигурант действовал целенаправленно, создавая видимость соблюдения миграционных правил, что напрямую нарушало ст. 322.1 УК РФ об организации незаконной миграции. Суд заключил подозреваемого под стражу, исключив риск побега или давления на свидетелей.

Инцидент вписывается в серию аналогичных дел на Ставрополье: в январе 2026 года прокуратура направила в Пятигорский горсуд материалы против лидера и 11 участников ОПГ, легализовавших 659 иностранцев с апреля 2022 по июнь 2024 года. Та группа подделывала экзамены по русскому языку и истории, медицинские справки, а сотрудник местного МФЦ ускорял выдачу ИНН для патентов.

В Ставропольском крае фиксируют рост таких преступлений на фоне притока трудовых мигрантов из Средней Азии и Закавказья, где спрос на "легализацию" достигает сотен случаев ежегодно. Власти усилили рейды, включая проверки в Пятигорске и Ставрополе, где недавно выдворили одного нарушителя после инспекции.

Станислав Маслаков