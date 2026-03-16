Ремонт дороги на выезде из Новороссийска продлится до июля

Дорожные работы на отрезке 5-8 км трассы А-290 «Новороссийск — Керчь» будут проводиться до начала июля, об этом сообщили в управлении транспорта Новороссийска, отвечая на обращения жителей по поводу пробок на выезде из города.

На участке федеральной трассы в районе Новороссийска проводятся масштабные дорожные работы. В настоящее время, по данным управления транспорта, подрядчик осуществляет ремонт полосы на выезд из города, что стало причиной заторов в указанном направлении.

По данным ФКУ Упрдор «Черноморье», в рамках контракта работы на объекте должны были завершиться в срок до ноября 2026 года. С учетом приближающегося курортного сезона сроки решили скорректировать и перейти на усиленный режим.

«Дорожники планируют завершить ремонт досрочно — к концу второго квартала, то есть к началу июля»,— заявили в управлении транспорта Новороссийска.

После завершения данного этапа дорожного ремонта работы переместятся на противоположную сторону дороги, на въезд в Новороссийск.

София Моисеенко