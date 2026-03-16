На птицефабрике в Аксайском районе провели миграционный рейд

В Аксайском районе Ростовской области силовики провели миграционный рейд, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Документы были проверены у 30 сотрудников птицефабрики. Как уточняется в сообщении, полицейские выявили среди мигрантов женщину из Узбекистана, которая незаконно работала в области. В отношении нарушительницы составили протокол по ст 18 КоАП РФ (незаконная работа) и поместили в центр временного содержания иностранных граждан.

«Кроме того, решается вопрос о привлечении к административной ответственности работодателя, привлёкшего нарушительницу миграционного законодательства к труду, а также принимающей стороны, предоставившей ей жилье»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева