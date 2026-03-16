На Ставрополье в 2025 году 576 тысяч раз вызывали «скорую помощь»

Специалисты скорой медицинской помощи на Ставрополье отработали в 2025 году 576 тыс. вызовов, рассказали в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бригады 34 организаций региона круглосуточно реагировали на экстренные случаи, лидировали станции Пятигорска (136 тыс. вызовов) и Ставрополя (130 тыс.). Изобильненская районная больница обработала 24 тысячи обращений.

Медики провели 6,8 тыс. реанимационных мероприятий и 305 раз применили тромболитическую терапию для растворения тромбов. ТФОМС СК выделил на экстренную помощь 3,3 млрд руб., обеспечив работу бригад в отдаленных районах. В 2026 году прогнозируют рост до 640 тыс. вызовов.

Оптимизация системы стартовала с октября 2025-го по проекту Минздрава СК «Совершенствование неотложной медицинской помощи». Бригады скорой передали поликлиникам 38,7% вызовов против 16,4% годом ранее, разгрузив экстренные службы. В Ставрополе и Шпаковском округе передачи выросли в 2,5 раза, в Пятигорске и Минераловодском округе ввели практику впервые — ежедневно около 20 вызовов уходят в амбулатории. Министр Юрий Литвинов отметил сокращение времени прибытия: скорая обслужила 61,3% экстренных случаев.

Кадровый дефицит остается вызовом: в Ставрополе вакантны 31,1% ставок врачей скорой (из 147 заняты 101), фельдшеров — 28%, водителей — 31%. Средняя зарплата врача в январе-мае 2025-го достигла 85,8 тыс. руб., но 10 специалистов уволились. Экстренная помощь остается бесплатной и немедленной даже без полиса ОМС или документов.

Станислав Маслаков