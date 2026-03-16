Иномарка сбила 16-летнего велосипедиста под Анапой
В Анапском районе в ДТП пострадал 16-летний велосипедист после столкновения с иномаркой «Форд». Об этом сообщили в ОМВД города-курорта.
Авария произошла в Супсехе. По предварительным данным, водитель автомобиля ехал со стороны улицы Шевченко в направлении улицы Терешковой и не предоставил преимущество велосипедисту, двигавшемуся во встречном направлении.
Несовершеннолетний парень получил повреждения разной степени тяжести, его доставили в больницу с места ДТП.
По информации ОМВД Анапы, в настоящее время жизни подростка ничего не угрожает.