Долги обанкротившегося застройщика «Дон-КПД» продают за 70,9 млн рублей

Право требования в 70,9 млн рублей застройщика ЗАО «Донское крупнопанельное домостроение» выставлено на торги. Соответствующая информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Дата окончания подачи заявок — 27 апреля.

По данным kartoteka.ru, ЗАО «Донское крупнопанельное домостроение» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1992 году. Специализировалось на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания была признана банкротом в 2021 году по заявлению ЗАО «РостовСпецСтрой». Сумма требования составила 7,4 млн рублей.

Согласно данным сервиса «Яндекс Недвижимость», компания построила в городе два многоэтажных дома по ул. Миронова и ул. Добровольского.

Наталья Шинкарева