В Шахтах из-за порыва без воды остались два поселка и более 20 улиц

В Шахтах из-за очередного порыва без воды остались два поселка и более 20 улиц. На этот раз проблему выявили на улице Северной, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Воду отключили в поселках Петровка и Гидропривод. Неудобства коснулись следующих улиц: Смиридовича, Булавина, Шишкина, Щаденко, Радищева, Юный Спартак, Минский, Кольчугина, Темерницкая, Звездная, Карла Маркса, Рабоче-Крестьянская, Донской, Ионова, Чернокозова, часть пр. Победа Революции. Воды нет также в пределах улиц: Пролетарская, Красной Армии, Енисейский, Краснознаменная, Федосеева, Аэрофлотская, Балтийская, Михайлова, Лазо, р-н ДК им. Мешковой.

Ориентировочно, работы планируется завершить до 23:00, 16 марта.

