С начала года в Новороссийске выявили 135 незаконных вывесок

Администрация Новороссийска усилила контроль за размещением рекламных вывесок после введения обязательного соответствия закону о государственном языке. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, с начала года на демонтаж незаконно установленных вывесок в Новороссийске представителям бизнеса выдали 135 предписаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

На территории Новороссийска проводятся регулярные рейды по проверке законности размещения рекламных вывесок. Андрей Кравченко напомнил, что с 1 марта в России начали действовать новые правила для бизнеса, и главным требованием является предоставление информации о торговом объекте на русском языке. Правило также распространяется на названия жилых комплексов, которые будут вводить в эксплуатацию после 1 марта 2026 года.

За нарушение требований к установке или эксплуатации рекламной конструкции граждане должны будут заплатить штраф от 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц сумма штрафа увеличивается до 3-5 тыс. руб., для юридических лиц взыскание варьируется в пределах от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

В 2025 году в Новороссийске в ходе рейдов выявили 152 незаконно установленные вывески.

София Моисеенко