Суд заставил Дагестан выплатить 2,5 млн рублей за антитеррористический ролик

Арбитражный суд Республики Дагестан обязал правительство выплатить ООО «Реклама Кавказ» 2,5 млн руб. по двум государственным контрактам на производство видеороликов и постов против терроризма, следует из материалов дела.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновники из Агентства информации и печати РД заключили сделки на 1,5 млн руб. в 2024 году, но отказались принимать работу, сославшись на несоответствие техническому заданию. Подрядчик доказал в суде полное выполнение обязательств и взыскал неустойку за просрочку платежа.

Компания сдала пять видеороликов продолжительностью 1,5–2 минуты каждый и десять текстовых материалов объемом около 4500 знаков с пробелами. Контент разместили в республиканских СМИ, VK и Telegram-каналах, где он собрал свыше 150 тыс. просмотров и положительные отклики аудитории. Заказчик не указал конкретные претензии в установленные 10 дней и удержал авансовый платеж, что нарушило статью 720 ГК РФ и положения 44-ФЗ.

Судебное разбирательство по делу длилось четыре месяца. Истец предоставил акты приемки, отчеты о публикациях и экспертные заключения, подтвердившие соответствие материалов антитеррористическим стандартам. Судьи отметили отсутствие в ТЗ четких визуальных шаблонов и специфики региональных угроз, а также несвоевременность возражений чиновников. 15 декабря 2025 года суд присудил полную сумму контрактов плюс 1 млн руб. пени по ставке 20% годовых — ежедневная неустойка составила 1/150 ключевой ставки ЦБ. Решение вступило в силу в марте 2026 года, после чего Дагестан перевел деньги.

Ранее ФАС выявила в Дагестане 47 нарушений закупок на 3,2 млрд руб. за прошлый год. В декабре 2025 года СК арестовал топ-менеджера «Кавказ.РФ» за взятку в 2 млн руб. при размещении заказа без торгов. Бюджетный дефицит республики на 2026 год достиг 17 млрд руб., что толкает чиновников на экономию за счет подрядчиков.

Станислав Маслаков

