Глава Крыма рассказал о национализации имущества украинских бизнесменов на полуострове

В Крыму национализированы все крупные объекты собственности украинских бизнесменов, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, имущество уже передано в доход государства, при этом работа по выявлению мелких активов продолжается.

«Крупных уже нет, но какие-то еще остались. Чтобы полностью убедиться, надо прошерстить всю базу объектов имущества с точки зрения прав собственности… Это очень большая работа»,— отметил господин Аксенов в интервью «РИА Новости».

По словам главы Крыма, выявление собственности ведется с использованием мониторинга социальных сетей, а также на основании обращений граждан, направляющих запросы в правоохранительные органы и лично ему.

Парламент региона с осени 2022 года последовательно принимает решения о национализации имущества лиц, связанных с руководством Украины. Среди национализированных объектов, по данным «РИА Новости», оказалась квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества направляются на поддержку участников специальной военной операции и строительство социальных объектов.

Вячеслав Рыжков