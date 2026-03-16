В Крыму задержали подозреваемого в передаче Украине сведений о военных объектах

В Крыму задержан 45-летний житель Феодосии по подозрению в передаче Украине сведений о российских военных объектах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («госизмена»), его арестовали.

По данным ведомства, подозреваемый через мессенджер Telegram передавал украинским спецслужбам фотографии с информацией о военной технике, обеспечивающей воздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Полученные данные, как уточнили в ФСБ, использовались для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.

На допросе мужчина признался, что был подписан на украинские каналы, где участников просили фиксировать личный состав, технику, вертолеты и самолеты российской армии.

