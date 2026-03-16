В порту Новороссийска не пропустили зараженный картофель из Египта

Партию картофеля объемом 27,5 т, поступившую из Египта, не пропустили в порту Новороссийска. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, партия была заражена карантинным вредителем.

В картофеле, ввозимом из Египта, обнаружили картофельную моль. Наличие карантинного вредителя в продукции подтвердили специалисты новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР», выдав соответствующее заключение.

Более 27 т египетского картофеля обеззаразили в целях недопущения распространения карантинного организма на территории России.

