Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В порту Новороссийска не пропустили зараженный картофель из Египта

Партию картофеля объемом 27,5 т, поступившую из Египта, не пропустили в порту Новороссийска. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, партия была заражена карантинным вредителем.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В картофеле, ввозимом из Египта, обнаружили картофельную моль. Наличие карантинного вредителя в продукции подтвердили специалисты новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР», выдав соответствующее заключение.

Более 27 т египетского картофеля обеззаразили в целях недопущения распространения карантинного организма на территории России.

София Моисеенко

