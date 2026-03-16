На Дону после вмешательства прокуратуры 14 пенсионеров получили льготные лекарства

В Шолоховском районе Ростовской области после вмешательства прокуратуры 14 пенсионеров получили положенные им льготные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что местные жители не были своевременно обеспечены необходимыми медикаментами. Причиной стало их отсутствие в аптечной организации.

Представители ведомства внесли руководителю представление. После этого пенсионерам предоставили положенные лекарственные препараты.

Мария Хоперская

Новости компаний Все