На Дону после вмешательства прокуратуры 14 пенсионеров получили льготные лекарства
В Шолоховском районе Ростовской области после вмешательства прокуратуры 14 пенсионеров получили положенные им льготные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что местные жители не были своевременно обеспечены необходимыми медикаментами. Причиной стало их отсутствие в аптечной организации.
Представители ведомства внесли руководителю представление. После этого пенсионерам предоставили положенные лекарственные препараты.