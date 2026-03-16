В Ставрополе организуют семинар для бизнеса по новым правилам вывесок

Ставропольские власти 19 марта проведут бесплатный семинар для предпринимателей, чтобы разъяснить требования к оформлению вывесок на русском языке, сообщили в мэрии города.

Новые правила Федерального закона № 168-ФЗ от 24 июня 2025 года вступили в силу 1 марта 2026 года и обязывают использовать русский язык во всей публичной информации для потребителей.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко лично пригласил бизнесменов на встречу, которая стартует в 11:00 в Центре предпринимательства и гостеприимства по адресу: улица Ленина, 301. Запись обязательна, мест ограниченное количество. Эксперты разберут все нюансы закона, включая штрафы от 40 тыс. руб. для ИП и юрлиц по линии Роспотребнадзора, а также от 100 тыс. до 500 тыс. руб. за нарушения рекламы.

Закон расширяет сферу принудительного применения русского языка на вывески, таблички на входах, внутренние указатели, меню, афиши, сайты и карточки товаров на маркетплейсах. Иностранные слова вроде "open", "sale" или "coffee" допускают только как зарегистрированные товарные знаки, при этом русский текст должен доминировать по размеру и положению. Ранее такие ограничения касались лишь рекламы и обязательных сведений по законам "О рекламе" и "О защите прав потребителей".

Контроль разделят между ведомствами: Роспотребнадзор проверит потребительскую информацию, ФАС — рекламу, Роскомнадзор — сайты, комитет экономического развития Ставрополя — наружные конструкции. Администрация Ставрополя отказалась от плановых проверок и массовых уведомлений — мониторинг запустят только по жалобам граждан и юрлиц, без специальных рейдов. Но предприниматели вынуждены за свой счет менять вывески, переверстывать сайты и, когда это возможно, регистрируют товарные знаки. Закон особенно болезненно ударил по кафе, магазинам на первых линиях и фирмам с англоязычными названиями.

Станислав Маслаков