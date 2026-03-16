В Шпаковском округе в ДТП пострадал 26-летний пассажир «Лады»
В Шпаковском округе в аварии пострадал 26-летний местный житель. ДТП случилось днем 15 марта на автодороге «Обход села Татарка», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: госавтоинспекции Ставропольского края
По предварительным данным, 35-летний водитель Belgee не уступил дорогу проезжавшим «Лада Гранта» и Kia. В результате автомобили столкнулись. С травмами госпитализировали пассажира отечественной легковушки.
По факту происшествия проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.