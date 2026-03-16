За два месяца на Кубани зарегистрировали почти тысячу новых доменов

В январе—феврале 2026 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 924 новых доменных имени, что на 9,3% выше показателя аналогичного периода 2025 года, следует из данных аналитической группы Рунити, подготовленных для «Бизнес ФМ Краснодар». В прошлом году за два месяца в регионе было оформлено 845 доменов.

Основной рост пришелся на январь (+27%), тогда как в феврале число регистраций осталось на уровне прошлого года. Пик активности отмечен с 20 января по 9 февраля. Структура спроса свидетельствует о повышенной консервативности бизнеса: доля национальной зоны .ru выросла с 53,8 до 62,2% (575 новых регистраций), зона .рф сохранила объем на уровне 120 доменов, доля которой немного снизилась. На .ru и .рф в сумме пришлось 75,2% всех новых регистраций, зону .com выбрали 44 предпринимателя.

Больше всего доменов зарегистрировали компании сферы услуг — 76,6%, на торговлю пришлось 20%, на производство — 3,4%. Наиболее активными стали рекламные агентства (175 доменов, рост вдвое), туризм и гостиничный бизнес (+66,7%), услуги ремонта, красоты и здоровья (+62,2%) и интернет-торговля (+41,9%). В IT и строительстве количество новых доменов оставалось стабильным или сократилось.

Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей сервиса Рег.решения, отметил, что рынок демонстрирует стабильный рост: новые регистрации компенсируют закрытие старых проектов, а бизнес рассматривает домен как базовый инструмент продаж и коммуникации.

