Жительницу Екатеринбурга будут судить за нападение на врача в больнице

В Екатеринбурге 54-летнюю местную жительницу отправили под суд по обвинению в нападении на врача в Центральной городской больнице № 20, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Ее будут судить по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением насилия к гражданам).

Как считает следствие, 5 ноября обвиняемая явилась в кабинет врача ультразвуковой диагностики (УЗИ). В это время медик проводила обследование пациента. Обвиняемая в грубой форме потребовала принять без записи ее супруга, инвалида третьей группы — при этом ни она, ни муж не были записаны на прием в установленном порядке.

Врач попросила ее выйти из кабинета и не мешать обследованию, объяснив, что обвиняемая должна получить направление лечащего врача на ультразвуковое исследование. Обвиняемая продолжала нецензурно выражаться в ее адрес и не выходила из кабинета — врач сходила к посту охраны. Когда она вернулась, обвиняемая ударила ее по голове и руке.

Дело рассмотрит Чкаловский районный суд.

