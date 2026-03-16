Креативный кластер за 12 млрд рублей планируют создать в Новороссийске

На территории Новороссийска в ближайшие могут построить кластер креативных индустрий с общим объемом инвестиций около 12 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Краснодар», ссылаясь на руководителя Корпорации развития Краснодарского края Дениса Кузнецова.

В этом году в Новороссийске планируют определить площадку под строительство креативного кластера. Она будет связана с кинопроизводством и другими креативными отраслями. По словам Дениса Кузнецова, разработанный план по созданию кластера рассчитан на семь лет.

Руководитель Корпорации развития региона отметил, что прогнозируемый дефицит кадров на Кубани составляет свыше 260 тыс. человек в период до 2032 года. Для того, чтобы решить вопрос с нехваткой кадров, в Новороссийске может появиться и кластер специального профессионального образования.

«Я думаю, что уже в текущем году будут сделаны первые шаги по реализации программы, а что касается создания отдельного кампуса, это перспектива ближайших 3-4 лет»,— заявил Денис Кузнецов.

