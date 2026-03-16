Ямал и Югра вошли в топ-5 регионов с самой низкой безработицей

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (ЯНАО и ХМАО) вошли в топ-5 регионов, в которых был зарегистрирован самый низкий уровень безработицы в России, следует из статистики «РИА Новости». В четвертом квартале 2025 года у обоих регионов он составлял 1%.

ЯНАО расположился на четвертой строке рейтинга, ХМАО — на пятой. Остальные регионы Уральского федерального округа (УрФО) расположились следующим образом: Свердловская область — на 10 месте с уровнем в 1,3%, Челябинская — на 34 месте (1,7%). Курганская область заняла 44 строчку (1,9%), а Тюменская оказалась 49 в списке (2%).

Первые места в рейтинге заняли Москва, Новгородская и Калужская области. Наиболее высокий уровень безработицы оказался в регионах Кавказа: так, рейтинг замыкает Ингушетия, где он составил 25,5%.

Ирина Пичурина