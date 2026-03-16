В акватории Новороссийска будут слышны стрельбы

В порту Новороссийска пройдут учения военно-морской базы с применением стрельб два раза за день. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Тренировочные мероприятия НВМБ будут проводиться с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. В период проведения учений со стрельбами в акватории запрещается движение маломерных судов и плавательных средств. Также в порту во время стрельб накладываются ограничения на осуществление водолазных и подводных работ.

