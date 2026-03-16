Ростовская область экспортировала в Абхазию почти 32 тонны продовольствия

С территории Ростовской области с 2 по 6 марта экспортировали три партии продовольствия общим объемом почти 32 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Абхазию отправили птичье мясо (19,9 т), готовые молочные изделия (8,4 т) и замороженную рыбу (3,5 т). Досмотр и оформление товаров прошли в пунктах полного таможенного контроля региона.

Вся продукция соответствует ветеринарно-санитарным нормам и требованиям страны-получателя. Качество и безопасность товаров подтвердили лабораторные исследования. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с территории Ростовской области с начала 2026 года экспортировали четыре партии рыбы общим весом 62,7 т.

Константин Соловьев