Больше 60% туристов в 2025 году прибыли в Крым по Крымскому мосту

По итогам 2025 года Крым сохранил позиции одного из наиболее востребованных курортных направлений России, войдя в пятерку самых популярных регионов для отдыха по оценкам туроператоров. Республика также вновь оказалась в числе лидеров Национального туристического рейтинга регионов, рассказал «Бизнес Журналу. Юг» министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Туристический поток продолжает расти. В 2025 году полуостров посетили 6,9 млн человек, что на 15% больше показателя 2024 года. Большинство отдыхающих — 76% — прибыли автомобильным и автобусным транспортом: 61% через Крымский мост и еще 15% через новые исторические регионы. Железнодорожным транспортом воспользовались 24% туристов. Всего за последние 12 лет Крым посетили около 74 млн человек.

По оценкам туроператоров, бронирование летнего отдыха на полуострове также демонстрирует положительную динамику — рост составляет от 10 до 40%. В региональном минкурортов ожидают, что сезон 2026 года будет насыщенным: туристам предлагаются как традиционный пляжный отдых и санаторно-курортное лечение, так и экскурсионные и активные программы. В ведомстве рекомендуют путешественникам заранее планировать поездки, чтобы обеспечить более комфортный отдых.

Вячеслав Рыжков