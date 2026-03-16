Краснодарцы оценили культуру вождения в городе на 3,2 балла из 5

Жители Краснодара оценили культуру вождения в городе в среднем на 3,2 балла по пятибалльной шкале, следует из опроса сервиса SuperJob, проведенного среди 10 тыс. представителей экономически активного населения городов-миллионников. Аналогичные оценки дали как пешеходы, так и автомобилисты. В предыдущем исследовании, проведенном в 2023 году, пешеходы оценивали вежливость на дорогах Краснодара в 3,3 балла, водители — в 3,2 балла.

По оценкам пешеходов, самыми вежливыми на дорогах оказались водители Казани и Красноярска — их средний балл составил 3,8. Далее следуют Омск и Пермь с показателем 3,7, а также Москва, получившая 3,6 балла. Наиболее заметное улучшение за последние три года зафиксировано в Казани (+1,1 балла), Омске (+0,8) и Красноярске (+0,7). При этом в Красноярске мнения пешеходов и водителей разошлись: если первые поставили городу одну из самых высоких оценок, то автомобилисты, напротив, снизили оценку своим коллегам с 3,7 до 3,3 балла.

С точки зрения самих автомобилистов, наиболее высокая культура вождения в 2026 году отмечена в Москве и Омске — в среднем по 3,6 балла. В Перми водители оценили друг друга на 3,5 балла, в Волгограде, Санкт-Петербурге и Челябинске — на 3,4 балла. При этом в Челябинске пешеходы, напротив, поставили одну из самых низких оценок среди мегаполисов — 3,1 балла.

Худшие показатели продемонстрировал Воронеж. Там пешеходы снизили оценки с 3,1 до 2,9 балла, а автомобилисты — с 3,2 до 3,0. В результате город оказался на последнем месте рейтинга по мнению как пешеходов, так и водителей.

Контекстный анализ комментариев показал, что пешеходы чаще всего жалуются на невежливое поведение водителей на пешеходных переходах, особенно нерегулируемых, а также на парковку на тротуарах и движение автомобилей по пешеходным зонам. Среди других раздражающих факторов — проезд машин через лужи на высокой скорости.

Автомобилисты, в свою очередь, чаще всего критикуют коллег за отсутствие сигналов поворота и хаотичные перестроения. Подобные претензии нередко адресуются водителям такси и каршеринга. Также в числе раздражающих факторов — громкая музыка в автомобилях и езда машин без глушителей.

В целом, несмотря на сохраняющиеся претензии, исследование фиксирует снижение конфликтности на дорогах: за последние пять лет разрыв между оценками пешеходов и водителей сократился, а средние показатели культуры вождения в большинстве мегаполисов выросли.

