Зимой Кубань посетили порядка 2 млн туристов

С 1 декабря по середину февраля Краснодарский край посетили около 2 млн туристов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом растет популярность не только горных курортов: туристы все чаще выбирают термальные источники, санатории с подогреваемыми бассейнами, отели с системой «все включено» и зимние пляжи. В регионе открыто более 2 тыс. объектов на 220 тыс. мест, и по итогам сезона прогнозируется посещение порядка 3 млн человек, рассказал в интервью «Бизнес Журнал. Юг» министр курортов Кубани Василий Воробьев

По словам министра, зимний период благоприятен для оздоровления: низкие температуры позволяют комфортнее переносить процедуры, а санатории предлагают скидки от 5 до 40% в рамках краевой программы «Южная здравница», действующей до 1 мая 2026 года. В программе участвуют более 20 здравниц в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и других районах края. В зимний период средняя загрузка санаториев составляет 60–65%, в Сочи — свыше 70%.

Прогнозы на майские праздники и пиковый сезон пока осторожные из-за последствий разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года, которые ограничивают работу части пляжей, особенно в Анапе. Министерство рассчитывает вернуть недостающий поток туристов прошлого года и поставить задачу — достичь 20 млн посетителей, минимальная цель — выйти на уровень 2023 года с 18,5 млн человек. Решение будет зависеть от восстановления работы всех пляжных территорий и снятия ограничений.

Вячеслав Рыжков