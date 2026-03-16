Многоквартирный дом в Екатеринбурге горел из-за разгерметизации газовой трубы

В Екатеринбурге пожарные потушили возгорание, которое произошло в четырехэтажном доме на улице Минометчиков, сообщили в МЧС Свердловской области. Пожар произошел из-за разгерметизации газовой трубы в квартире на четвертом этаже.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Площадь пожара составила 1 кв. м — возгорание ликвидировали 19 пожарных при помощи семи единиц техники за 23 минуты. До прибытия спасателей по лестницам эвакуировались 50 человек.

Ирина Пичурина

