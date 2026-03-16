В Тюмени простятся с судьей областного суда в почетной отставке Иваном Елфимовым

В возрасте 59 лет умер судья Тюменского областного суда в почетной отставке Иван Елфимов, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. Работе в судах региона он посвятил более 20 лет. Прощание с ним состоится в Тюмени 17 марта с 10:00 до 11:00 в зале №1 Тюменского крематория.

Иван Елфимов

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Иван Елфимов родился 20 марта 1966 года в деревне Сорокино в Омутинском районе Тюменской области. В 1991 году он окончил Свердловский юридический институт. Его судейская карьера началась в 1997 году с назначения на должность судьи Омутинского районного суда, а через два года он возглавил Голышмановский районный суд. В 2002 году он получил пост судьи Тюменского областного суда, в 2005 году вошел в президиум суда. В 2014 году ему был присвоен первый квалификационный класс судьи, а в 2021 году вышел в почетную отставку.

Судья проявил себя как высококвалифицированный и добросовестный профессионал. Успешно рассматривал сложные дела, в том числе в сфере трудовых, пенсионных и жилищных правоотношений, активно участвовал в научно-практических конференциях. Был отмечен знаками отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ II и I степени за вклад в развитие судебной системы, медалью «150 лет судебной реформы в России», получал награды Тюменской облдумы.

