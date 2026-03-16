Над Кубанью и Крымом ночью сбили 4 БПЛА

Минобороны России сообщило о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов, отраженной средствами противовоздушной обороны в ночь на 16 марта. По данным ведомства, с 23:00 мск 15 марта до 08:00 мск 16 марта было перехвачено и уничтожено 145 беспилотников самолетного типа.

Наибольшее число аппаратов было сбито над Московским регионом — 53, из них 46 направлялись в сторону Москвы. Еще 38 беспилотников уничтожены над Брянской областью, 11 — над Ярославской, восемь — над Калужской и семь — над Смоленской областями.

Кроме того, шесть БПЛА перехвачены над Ростовской областью, пять — над Ульяновской, четыре — над Тверской, по три — над Воронежской, Костромской областями и Республикой Крым. Еще два беспилотника сбиты над Волгоградской областью, по одному — над Краснодарским и Саратовским регионами.

Вячеслав Рыжков