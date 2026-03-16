В начале недели погода на Кубани будет теплой и облачной

Погодные условия в Краснодарском крае в начале недели будет формировать северо-западная периферия циклона, развивающегося над Закавказьем, сообщил синоптик Михаил Леус. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями, при этом осадки вероятны преимущественно на юго-востоке территории. Температура воздуха днем составит около +12…+14 градусов, ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 758 мм рт. ст., что близко к климатической норме. Во вторник, по прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается: ночью температура опустится до +2…+4 градусов, днем поднимется до +13…+15.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 марта в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди, а в горах возможен мокрый снег. Ветер восточной четверти составит 5–10 м/с с порывами до 12–14 м/с. Ночная температура воздуха по краю ожидается на уровне 0…+5 градусов, дневная — 10…15, на азовском побережье местами 7…12. В горных районах ночью температура может понижаться до 5 градусов, днем составит 2…+3.

На черноморском побережье прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, однако вечером 16 марта на участке Джубга—Магри возможен небольшой дождь. Ночью ветер восточный и северо-восточный 7–12 м/с с порывами до 12–14 м/с, на участке Анапа—Джубга до 15–20 м/с, в Новороссийске — до 20–25 м/с. Днем ветер сменится на юго-западный и западный 6–11 м/с. Температура воздуха на побережье ночью составит 3…8 градусов, днем — 9…14.

В Краснодаре синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 5–10 м/с, вечером и ночью возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на уровне 3…5 градусов, днем — 13…15.

Вячеслав Рыжков