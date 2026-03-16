Число вооруженных преступлений в Тюменской области выросло на 7,8%

В 2025 году количество преступлений в Тюменской области, которые были совершены с применением оружия, возросло на 7,8%, сообщили в окружной прокуратуре по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, противодействия организованной преступности и розыскной работы.

Участники мероприятия также отметили, что показатель раскрываемости таких преступлений удалось повысить до 71,7%. При этом на 26% снизились результаты по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Заседание прошло под председательством заместителя прокурора области Сергея Долгих, в мероприятии участие принялись руководители и представители правоохранительных органов области, территориальные прокуроры. По итогам совещания были разработаны меры по активизации и повышению межведомственного взаимодействия в в сфере незаконного оборота оружия.

Ирина Пичурина