За год на Дону произвели 365,9 тысячи дал вина

По итогам 2025 года в Ростовской области произвели 365,9 тыс. дал винодельческой продукции. Это на 1,9% больше, чем в 2024 году (359,3 тыс. дал). Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на минсельхоз региона.

Производство в этом году планируется сохранить на прошлогоднем уровне. В пятерку популярных выращиваемых сортов винограда в регионе входят Красностоп Золотовский, Саперави Северный, Цимлянский черный, Сибирьковый и Ркацители.

В Ростовской области на начало марта 2026 года было зарегистрировано 16 лицензированных производителей винодельческой продукции. Семь из них — предприятия, еще девять — крестьянские (фермерские) хозяйства, а восемь — виноградарские хозяйства.

Мария Хоперская