Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав на жилье сироты из Туринска

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу, которое было возбуждено из-за нарушения прав на получение жилья у сироты из Туринска (Свердловская область), передает информационный центр ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Как рассказала сирота в приемной главы СКР, она с 2011 года стоит на учете лиц, которым должны предоставить помещение для проживания. Решение суда вступило в силу в 2023 году, но жилплощадь ей так и не выдали. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Дело расследуется управлением СКР по Свердловской области.

Ирина Пичурина