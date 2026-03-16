Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с некачественным жильем для сироты

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с некачественным жильем, которое предоставили сироте в Волгодонском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что местный житель пожаловался на жилье, предоставленное ему администрацией района. Спустя три года жилье пришло в негодное состояние. Следователи организовали проверку по факту халатности (ст. 293 УК РФ).

Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения.

Мария Хоперская