На пожаре в Новосибирской области погибли более сотни телят

Более сотни телят погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Тогучинском районе. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МЧС по Новосибирской области Алексей Кветков.

Итоги работы ведомства он подвел на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 16 марта. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Спасти удалось только 11 животных. Других подробностей происшествия господин Кветков не сообщил.

По данным областного главка МЧС, в общей сложности в Новосибирской области на минувшей неделе произошло 43 пожара.

Валерий Лавский