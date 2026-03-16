Футболисты «Сибири» разгромили «Торпедо» в группе «Золото» Второй лиги

Футбольный клуб «Сибирь» одержал первую победу в чемпионате группы «Золото» Второй лиги. Новосибирцы 15 марта разгромили на своем поле «Торпедо» из Миасса (Челябинская область).

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Антон Макурин открыл счет уже на первой минуте, добив мяч в сетку с близкого расстояния. Гости тут же могли сравнять счет, но не реализовали пенальти. Дмитрий Яковлев на 26-й минуте реализовал выход один на один, а окончательный счет вскоре установил Даур Квеквескири, забивший одиннадцатиметровый, — 3:0.

После трех туров «Сибирь» с четырьмя очками вышла на шестое место. В этом же туре «Иртыш» уступил в Омске «Ленинградцу» (1:2) и опустился на девятое, предпоследнее место в турнирной таблице.

Валерий Лавский