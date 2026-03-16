Тюменские колледжи защитили программы подготовки кадров в новых кластерах

Колледжи и техникумы Тюменской области, на базе которых откроются три новых кластера по подготовке производственных кадров, уже защитили программы развития и стратегии деятельности до 2028 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

На данный момент в регионе функционируют три кластера, созданных по программе «Профессионалитет». Они охватывают сферы клинической и профилактической медицины, транспорта и дорожного строительства, а также машиностроения.

Так, к образовательно-производственному кластеру «Транспортное и дорожное строительство», созданному на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, присоединилась компания, специализирующаяся на ремонте дорожной строительной техники. «Чтобы удовлетворить потребность в конкретных кадрах, в колледже появилась новая специальность — слесарь по ремонту строительных машин. Предприятие предоставит ребятам свои площадки для практических занятий»,— рассказал глава региона.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Тюменской области в этом году планируется создание трех новых кластеров — по строительству, химии и сельскому хозяйству, они откроются осенью. Господин Моор также подчеркнул, что власти и предприниматели должны повысить престиж специалистов, которые получили среднее специальное образование.

Ирина Пичурина