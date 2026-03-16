«Искитимцемент» заменил немецкие компрессоры на отечественные

В АО «Искитимцемент» (Новосибирская область, входит в холдинг «Сибцем») введены в эксплуатацию три новых центробежных компрессора. Оборудование заменило аналоги немецкого производства, которые были выпущены в 1988-1991 годах, рассказали в компании.

«Пока устаревшие модели оставались в работе, специалисты завода отмечали высокие удельные энергозатраты и риски, связанные с износом систем управления. Кроме того, возникали трудности с поиском запасных частей»,— отметили в «Искитимцементе».

На покупку и монтаж турбокомпрессоров производительностью каждого 8,1 тыс. кубометров в час компания направила 125 млн руб. Их запуск позволил заводу снизить энергозатраты на 8-13%.

Как писал «Ъ-Сибирь», АО «Искитимцемент» в 2025 году произвело 1,2 млн т продукции. В сравнении с 2024-м показатель снизился на 17%.

Михаил Кичанов