В плей-офф волейбольного чемпионата «Енисей» встретится с сургутской командой

Волейболисты красноярского «Енисея» в квалификационном раунде плей-офф российской Суперлиги встретятся с сургутским клубом «Газпром—Югра». Это стало известно по итогам регулярного первенства, завершившегося в минувшие выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Енисей» с 50 очками занял седьмое место, дающее право на выступление в квалификационном раунде. «Газпром—Югра» финишировал десятым. Противостояние будет идти до двух побед. Первый матч пройдет в Сургуте 18 марта, в Красноярске команды встретятся 21 марта.

Новосибирский «Локомотив», занявший в регулярном первенстве четвертое место, прошел в четвертьфинал напрямую.

Валерий Лавский