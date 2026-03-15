В Челябинске прошел Кубок губернатора по баскетболу 3 на 3

Третий по счету розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области по баскетболу 3 на 3 прошел на площадке дворца спорта «Юность». Участие в соревнованиях приняли в общей сложности 12 команд из восьми стран – кроме спортсменов из России были представители Армении, Бразилии, Сербии, Хорватии, Китая и Венесуэлы с Ираном.

Хозяева площадки из челябинской команды «Курчатов» считались одними из фаворитов, однако оступились в четвертьфинале, проиграв АБК ББ из «Санкт-Петербурга. Питерцы в итоге прошли вес турнир без проигрышей, одолев сначала в полуфинале магнитогорский «Металлург», а в решающем матче – прошлогодних победителей из хорватского «Загреб 3*3». В матче за третье место «Металлург» смог обыграть еще одних изначальных фаворитов – московский клуб «Сангард Инаномо».

Дмитрий Моргулес