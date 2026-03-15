Прокуратура организовала проверку из-за невыплаты зарплаты в Екатеринбурге

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку по сообщению СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам ООО «Венттрейд». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, задолженность по оплате труда сформировалась с лета 2025 года.

По предварительной информации, более 100 работников компании остались без заработной платы. Ведомство запросило документы, регулирующие вопросы оплаты труда, включая трудовые договоры, положения об оплате и платежные документы.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Венттрейд» зарегистрирована на ул. Старых Большевиков. На сайте компании говорится, что она занимается кондиционерами, вентиляцией, отоплением и оказывает полный комплекс услуг, начиная от разработки проекта, поставки оборудования, монтажных работ и заканчивая пусконаладкой и вводом в эксплуатацию, гарантийным и сервисным обслуживанием.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению трудового законодательства на предприятии, в том числе в части сроков и порядка выплаты заработной платы, проанализирует причины образования задолженности»,— прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

По итогам проверки надзорное ведомство примет меры, направленные на восстановление трудовых прав работников, если будут выявлены нарушения.