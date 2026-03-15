Более 42 км линий уличного освещения обустроят в Новороссийске

В Новороссийске в 2026 году планируется обустроить свыше 42 км линий наружного освещения. Работы, внесенные в производственный план, будут проводиться на 30 улицах города, сообщил мэр Андрей Кравченко.

Глава Новороссийска подчеркнул, что обустройство уличного освещения запланировано на 66 адресах. Еще по 49 участкам на территории муниципалитета предусмотрено проектирование линий наружного освещения.

«Особое внимание уделяется не только центральным районам, но и отдаленным улицам, общественным пространствам»,— заявил Андрей Кравченко.

В прошлом году в Новороссийске дообустройство уличного освещения выполнили на площади Героев и по 98 адресам в разных внутригородских районах. Общая протяженность линий освещения составила более 35 км.

София Моисеенко