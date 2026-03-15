«Цель у нас с законодателями общая — оградить людей от зла»

С марта 2026 года ужесточилась ответственность за пропаганду наркотиков и психотропных веществ. В частности, предусмотрена административная ответственность за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию об этих веществах и их аналогах, с нарушением требований о маркировке. Своим мнением о законодательных нововведениях с «Ъ-Кубань» поделился главный режиссер Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького, Заслуженный артист Кубани Арсений Фогелев.

Арсений Фогелев

«Табак не приравнивается к наркотическим средствам по действующему законодательству, поэтому непосредственно сцены курения, будь то папироса в руках чеховского героя или сигара в пьесе Нило Круза, формально не подпадают под действие новых норм. Но в широком смысле тема, безусловно, сложная. Для людей театральных главным критерием всегда была и остается художественная необходимость. Представьте, что мы ставим «Морфий» по Булгакову, где проблема зависимости — это стержень драматургии.

Герой в театре может рассуждать о чем-то пагубном исключительно потому, что это раскрывает его внутренний мир, его трагедию или время, в которое он живет. Когда это — часть его характеристики, а не призыв к действию. Если сцена не работает без этого элемента, если это правда характера (при условии, что спектакль правильно маркирован возрастным цензом 18+), то это не пропаганда, а искусство, которое исследует человеческую природу, в том числе и ее темные стороны. Иначе мы вынуждены будем забыть огромный пласт мировой культуры. Нельзя будет показывать трагедию зависимости, предупреждать об ужасных последствиях неверного выбора.

Здесь есть важный нюанс. Закон апеллирует к понятию «оправданность жанром», но критерии этой оправданности четко не прописаны. Как оценить, где заканчивается замысел автора и начинается «слишком красивая картинка», которая может соблазнить зрителя? Цель у нас с законодателями общая — оградить людей, особенно молодежь, от зла. Но механизм правоприменения пока не до конца понятен. Сейчас мы, как, думаю, и все театральное сообщество, изучаем эти вопросы.

Что касается маркировки, то, помимо привычного знака возрастного ограничения на афишах и билетах, видимо, потребуется более детальная информация, предупреждающая, что в спектакле упоминаются темы, связанные с зависимостями, которые могут нанести вред здоровью. В нашей текущей афише таких спектаклей, где тема наркотических средств являлась бы лейтмотивом, нет. Поэтому у нас есть временной зазор, чтобы спокойно и вдумчиво разобраться в новых правилах, не в ущерб выпуску премьер и текущему прокату.

Едва ли кто-то будет спорить с тем, что наркотики — это абсолютное зло, разрушающее личность, и защита людей, в первую очередь подростков, от страшных зависимостей, ломающих судьбы,— задача государственной важности. Да, формулировки пока не точны, и мы надеемся, что в ближайшее время будет создан понятный алгоритм действий, который позволит нам, с одной стороны, выполнять закон, а с другой — не потерять возможность говорить со зрителем на сложные и важные темы, которые, увы, являются частью нашей реальности».