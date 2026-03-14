«На Дону принципы КРТ существенно ограничивают аппетиты застройщиков»

Команда губернатора Ростовской области обеспечивает долгожданные управленческие решения, направленные на бережное отношение к историческому облику наших городов, сохранению зеленых зон, созданию общественных пространств. Об этом «Ъ-Ростов» политтехнолог, эксперт Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Владимир Белоконев, оценивая итоги второго окружного отчетно-программного форума партии «Единая Россия» (ЕР) «Есть результат!», центральной темой которого стали ЖКХ и жилищное строительство.

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев во время выступления на форуме в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев во время выступления на форуме в Ростове-на-Дону

Эксперт подчеркнул, что всегда с недоумением относился к «громким победным реляциям», звучавшим про «миллионы сданных квадратных метров», не обеспеченных инфраструктурой. «Это было раньше. Ситуация начала меняться с приходом нового губернатора, – подчеркнул политтехнолог. – Принципы КРТ, на которых базируется сейчас градостроительная политика, существенно ограничивают в регионе аппетиты застройщиков. Юрий Слюсарь в этих новациях выверено старается “не рубить сплеча”, а соблюдать интересы всех – и горожан, и бизнеса. Не “ломать через колено”, а предлагать продуманные и грамотные решения. С помощью компенсаций – для строителей, обеспечения комфортных условий жизни – для простых людей».

По мнению Владимира Белоконева, власть региона начинает не просто отвечать людям на их непростые вопросы. Губернатор сам инициирует эту дискуссию, идет к людям, осознанно сокращая дистанцию.

Эксперт отметил, что такой подход крайне органично ложится в федеральную повестку народной программы ЕР. Признаком особого внимания и доверия федерального центра к власти Дона может служить и список участников окружного форума: зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, главы новых территорий и др. лица государственного уровня.

Ефим Мартов